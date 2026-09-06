Почему мы говорим «завтрак», а не «севодник»?

Представьте, что вы только что проснулись. Солнце заглядывает в окно, тосты подрумяниваются, а кофе уже бодро пахнет.
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