В Госдуме высказались о предложении ввести налог на бездетность в 30-40 тысяч рублей

По мнению депутата Милонова, подобные заявления — попытка привлечь внимание к себе Директор Московского финансово-экономического института (МФЭИ) Алексей Зубец предложил ввести налог на бездетность в размере 30−40 тысяч рублей на семью.
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