Гаспарян иронично прокомментировал приговор суда Киева

Российский журналист, писатель, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян прокомментировал решение Шевченковского районного суда Киева заочно приговорить его к тюремному заключению сроком на 10 лет .
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