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Парламентская газета

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Володин наградил орденом Дружбы молдавского депутата

Володин наградил орденом Дружбы молдавского депутата

На заседании Совета Госдумы председатель палаты Вячеслав Володин по поручению президента РФ Владимира Путина вручил орден Дружбы депутату Парламента Республики Молдова Марине Таубер, сообщила пресс-служба Госдумы 10 мая.

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