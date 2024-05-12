Участники арктической экспедиции РАН назвали появление гадюк в ЯНАО феноменом

В поселке Барсуковский Пуровского района ЯНАО зафиксированы случаи встречи людей с гадюками. Биолог Роман Алферов и кандидат географических наук Оксана Толстых, участвовавшие в экспедиции институтов РАН «Чистая Арктика — Восток — 77», в разговоре с корреспондентами «Север-Пресса» назвали это явление феноменом.