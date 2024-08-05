«СВО кончится скоро»: гениальный математик-провидец Кваша назвал победителя и дату Юлия СоколоваВ современном мире, где наука стремится проникнуть в самые таинственные уголки человеческой истории и предсказать будущее, фигура Григория Кваши занимает особое место.
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