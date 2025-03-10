«В последний момент»: Светлана Разина отменила выступление с Наталией Гулькиной из-за операции

Наталия Гулькина поведала, что ее подруга по «Миражу» столкнулась с проблемами со здоровьем. Оказывается, Светлана Разина пережила операцию на связках, из-за чего не смогла поддержать коллегу на сольном концерте.
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