Русская весна
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Русская весна

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    Туда ему и дорога...куда стремился.Армией России лик...
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В России готовят эксперимент по запуску беспилотников на Севморпути

В России готовят эксперимент по запуску беспилотников на Севморпути

Минэкономразвития и госкорпорация «Росатом» рассматривают возможность установления экспериментального правового режима (ЭПР) для эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) на Северном морском пути, а также на некоторых территориях арктической зоны.

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