Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ

Армения фактически заморозила участие в ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян Премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2018 году Фото: Flickr Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке членства республики в Организации Договора о коллективной безопасности.