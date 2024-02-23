Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ

Армения фактически заморозила участие в ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян Премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2018 году Фото: Flickr Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке членства республики в Организации Договора о коллективной безопасности.
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