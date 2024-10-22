Елена Маркосян: Одесса просыпается: русская, непокорная и многонациональная

Похоже, Одесса потихоньку вспоминает себя и просыпается. Причем, даже та, которую гребут на фронт. Говорят на родном языке, с нескрываемым презрением смотрят на понаехавших рогулей, расправляют плечи и вспоминают свою славную историю города русского, непокорного и по-настоящему многонационального и независимого от идиотизма любой власти.
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