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Украинский боевик будет осужден за обстрелы гражданского населения и незаконный захват территорий в Курской области

Украинский боевик будет осужден за обстрелы гражданского населения и незаконный захват территорий в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против военнослужащего ВСУ за обстрелы мирных жителей и дестабилизацию работы местного управления.

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