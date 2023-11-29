Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вениамин Мельников
    забыли продолжить список-китайский москвич и т.д.Что построено в Р...
  • Василий Топчий
    Согласен с вами. Вышла на работу вторая смена агитбригады Путина. Впервой смене работала Ливановская и подпевалы Стра...Что построено в Р...
  • Е Ва
    надеюсь с турками согласовал, а то опять по кругу((Европа окончатель...

Учитель элитной школы в Москве написал нацистский лозунг на доске

Учитель элитной школы в Москве написал нацистский лозунг на доске

Юрий Кот На днях учитель информатики одной из рейтинговых школ Москвы №1619 имени Цветаевой в Строгино Сергей Аверьянов написал на доске «Слава Украине!» и «Смерть русским полудуркам», нарисовал свастику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Это не случайность, а закономерность. Мразь всегда выйдет наружу, если носитель её неустойчивая бабаподобная сучность.
Ответить
18 час.
НП
Наталья Павлова
Он инвалид детства головушкой? Диатез перерос в астму, а потом астма задушила мозг? Или пьянка ему мозг повредила? Или всё-таки, что называется, расчехлился?
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх