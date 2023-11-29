Учитель элитной школы в Москве написал нацистский лозунг на доске

Это не случайность, а закономерность. Мразь всегда выйдет наружу, если носитель её неустойчивая бабаподобная сучность.

НП

Наталья Павлова

Он инвалид детства головушкой? Диатез перерос в астму, а потом астма задушила мозг? Или пьянка ему мозг повредила? Или всё-таки, что называется, расчехлился?