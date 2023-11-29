Юрий Кот На днях учитель информатики одной из рейтинговых школ Москвы №1619 имени Цветаевой в Строгино Сергей Аверьянов написал на доске «Слава Украине!» и «Смерть русским полудуркам», нарисовал свастику.
Учитель элитной школы в Москве написал нацистский лозунг на доске
Комментарии
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Леонид Руси
Это не случайность, а закономерность. Мразь всегда выйдет наружу, если носитель её неустойчивая бабаподобная сучность.
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18 час.
НП
Наталья Павлова
Он инвалид детства головушкой? Диатез перерос в астму, а потом астма задушила мозг? Или пьянка ему мозг повредила? Или всё-таки, что называется, расчехлился?
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16 час.
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