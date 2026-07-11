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Датское исследование связало контрацептив с редкой опухолью мозга

Датское исследование связало контрацептив с редкой опухолью мозга

*Материал носит исключительно информационный характер и не является медицинской рекомендацией. При любых вопросах, связанных с выбором или изменением метода контрацепции, необходимо проконсультироваться с врачом.

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