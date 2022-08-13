Молодого петербуржца задержали в Севастополе после изнасилования 12-летней девочки

По версии следствия, 18-летний юноша надругался над школьницей в подъезде жилого дома. В Севастополе задержали 18-летнего петербуржца, который изнасиловал 12-летнюю девочку на лестничной площадке в одном из домов по улице Летчика Лихолетова.