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Секреты съемок «Грозовых ворот»: почему проект переименовали из-за Бондарчука и где искать знаменитый перевал

Секреты съемок «Грозовых ворот»: почему проект переименовали из-за Бондарчука и где искать знаменитый перевал

Военная драма «Грозовые ворота» давно вошла в число самых обсуждаемых российских телепроектов, однако мало кто знает, что изначально сериал готовился к выходу под совсем другим именем — «6-я рота».

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