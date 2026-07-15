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Министр обороны Франции: Парад в Париже был сигналом в адрес России

Министр обороны Франции: Парад в Париже был сигналом в адрес России

Состоявшийся накануне военный парад в Париже, приуроченный ко Дню взятия Бастилии, в котором приняли участие более шести тысяч военных из стран Европы, включая ВСУ, под сотню самолетов и более 300 единиц бронетехники – это сигнал в адрес России и символ «европейского пробуждения».

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