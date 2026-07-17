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«Не нравится ИИ — делайте форк»: Линус Торвальдс жёстко ответил критикам, а через несколько дней появился Linux на Rust

«Не нравится ИИ — делайте форк»: Линус Торвальдс жёстко ответил критикам, а через несколько дней появился Linux на Rust

Создатель заявил, что проект не станет бороться с ИИ, расколол рассылку Linux и оживил историческое ядро 1991 годаЛинус Торвальдс неожиданно резко высказался в защиту использования ИИ при разработке Linux, заявив, что проект не станет «анти-ИИ», а несогласные разработчики могут либо создать собственную ветку ядра, либо «просто уйти».

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