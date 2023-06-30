Еврокомиссии поручили разработать план усиления военной промышленности

Европейской комиссии поручили подготовить план по наращиванию инвестиций в оборонную промышленность Евросоюза, это решение утвердили лидеры стран ЕС 30 апреля на саммите в Брюсселе, следует из документов опубликованных по итогам первого дня встречи.