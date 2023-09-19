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Проведель – первый вратарь с голом в ЛЧ с 2009 года и 5-й в истории турнира с учетом отбора

Проведель – первый вратарь с голом в ЛЧ с 2009 года и 5-й в истории турнира с учетом отбора

Голкипер «Лацио» сравнял счет в игре с «Атлетико» (1:1), головой замкнув навес. Последним вратарем с голом в Лиге чемпионов до этого дня был Синан Болат.

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