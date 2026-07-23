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Aptos увеличила лимиты транзакций для крупнейших стейкеров сети

Aptos увеличила лимиты транзакций для крупнейших стейкеров сети

Блокчейн Aptos активировал обновление AIP-146, которое предоставляет владельцам крупных объемов застейканных токенов APT возможность выполнять транзакции с вычислительной нагрузкой, превышающей стандартные лимиты сети до 100 раз.

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