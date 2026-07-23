Aptos увеличила лимиты транзакций для крупнейших стейкеров сети

Блокчейн Aptos активировал обновление AIP-146, которое предоставляет владельцам крупных объемов застейканных токенов APT возможность выполнять транзакции с вычислительной нагрузкой, превышающей стандартные лимиты сети до 100 раз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии