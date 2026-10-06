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Царьград

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В Ростове замена шин подорожала до 4 000 рублей за комплект

В Ростове замена шин подорожала до 4 000 рублей за комплект

Средняя стоимость замены комплекта шин с балансировкой в Ростове-на-Дону достигла 1 929 рублей, а полный цикл работ с демонтажом и монтажом обходится примерно в 2 529 рублей.

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