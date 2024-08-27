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Создан магнит, который ускорит развитие электроники

Создан магнит, который ускорит развитие электроники

Специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали двумерный магнит, способный усовершенствовать электронику на кремниевой основе за счет расширения функций и уменьшения размеров таких устройств, сообщили ТАСС в пресс-службе научного центра.

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