Создан магнит, который ускорит развитие электроники

Специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали двумерный магнит, способный усовершенствовать электронику на кремниевой основе за счет расширения функций и уменьшения размеров таких устройств, сообщили ТАСС в пресс-службе научного центра.
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