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Царьград

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Илон Маск: шутка о репутации и конфликт с Трампом в соцсетях

Илон Маск: шутка о репутации и конфликт с Трампом в соцсетях

Илон Маск иронично комментирует попытки подорвать его репутацию, указывая на собственный вклад. Между тем, в соцсетях разгорается конфликт с Дональдом Трампом, связанный с критикой мигрантских бунтов и экономической политики.

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