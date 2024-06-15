Политконсультант объяснил значение «мирного плана» Путина

Кажется, Владимир Путин устал ждать какой-то конкретики от западных партнеров и наблюдать за тем, как каждая страна делает настоящее шоу из заявления о том, что ее представитель поедет на саммит мира в Швейцарии.
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