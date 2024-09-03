В Десногорске из-за установки новых фонарей стало темно

В городе планировалось повысить уровень безопасности и комфорта 14 августа глава Десногорска Анатолий Терлецкий рассказал о появлении нового освещения в городе атомщиков на нескольких общественных территориях.
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