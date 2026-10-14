Вечером 13 октября и в ночь на 14 октября российское высокоточное оружие наземного базирования и ударные БПЛА большой дальности поразили цели в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
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