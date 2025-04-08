Солнечная непредсказуемость: магнитные бури оказались сильнее и дольше прогноза Ирина ВальковаС 4 по 6 апреля жители Земли неожиданно столкнулись с мощными магнитными бурями, которые, по словам ученых, значительно превзошли ожидания.
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