Атака на Ростовскую область 16 октября 2026 года затронула Батайск и девять районов региона. По уточнённым данным губернатора Юрия Слюсаря, за ночь силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили или подавили около 50 беспилотников и одну ракету.