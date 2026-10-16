Атака на Ростовскую область 16 октября 2026 года затронула Батайск и девять районов региона. По уточнённым данным губернатора Юрия Слюсаря, за ночь силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили или подавили около 50 беспилотников и одну ракету.
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