стих 2 из тетрадок

вечереет мрак в душегоды прожитые стихи о тебеи рассвет глоток водычто останется после горькой луныи тучи ветер над землейроса во дворепрощаюсь мысленно с тобойи снова думы о судьбеглоток кофе шоколадки рыбки улиткизнаешь есть такая черная а потом белая плиткаи сигарета не знаю то ли лмне бывает жизни без проблеммертвая рыба ее сметь и тлен плен лишь без проблеми любовь и вирт такзавистники кричат дуракты с улыбкой новой начинай путьхотя вокруг пусть жуть и мутьи что там ха ха хипирожные пирогину ладно стриженова катядоброе утро смотрю в кровати.