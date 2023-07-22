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Бывший советник Кучмы Соскин заявил, что поведение Зеленского может разрушить отношения Украины с западными странами

Бывший советник Кучмы Соскин заявил, что поведение Зеленского может разрушить отношения Украины с западными странами

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что поведение президента Украины Владимира Зеленского на международной арене ставит под угрозу отношения Киева с западными государствами.

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