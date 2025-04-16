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Русская весна

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Соратник Байдена заявил о конце эпохи помощи США Украине

Соратник Байдена заявил о конце эпохи помощи США Украине

Эпоха военной помощи США Украине подходит к концу, в скором времени ВСУ исчерпают помощь на 1,25 миллиарда долларов, которую перед уходом выделила администрация бывшего американского лидера Джо Байдена, тогда как новый президент Дональд Трамп еще не одобрил ни одного пакета помощи Киеву, поделился своим мнением в газете the Guardian бывший директор по Восточной Европе и Украине в Совете нацбезопасности в администрации Байдена Дэвид Шимер.

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