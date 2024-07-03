АО «Транснефть – Прикамье» повысило надежность производственной инфраструктуры

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановые работы на территории Республики Татарстан. Комплекс мероприятий в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта был выполнен во время плановой остановки работы двух магистральных нефтепроводов.
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