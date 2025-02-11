В Раздольненском и Красноперекопском районах пройдут масштабные противодиверсионные учения

Фото: Гала Амарандо12 февраля в Раздольненском и Красноперекопском районах будут проходить учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур.
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