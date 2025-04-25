Зеленскому мало «Таурусов», он требует у Мерца истребители

Интеграция немецких ракет с украинскими Су займет не меньше полугода Константин Ольшанский На фото: истребитель люфтваффе Eurofighter Typhoon (Фото: DPA / Global Look Press) Владимир Зеленский берет Европу на понт и требует больше оружия.
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