На следующей неделе НАТО начнёт учения в Европе по отражению нападения условного противника, схожего с Россией

Североатлантический альянс в очередной раз решил побряцать мускулами, анонсировав начало на следующей недели крупнейших со времен холодной войны учений Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник - 2024») в Европе.
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