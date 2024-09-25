Алаудинов: ВС России выстроили несколько эшелонов обороны в Курской области

Вооруженные силы России выстроили несколько эшелонов обороны на территории Курской области. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов в интервью ТАСС.
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