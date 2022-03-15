«МЮ» может снести «Олд Траффорд» и построить новый стадион. Это один из вариантов реконструкции

Стадион «Манчестер Юнайтед» могут снести ради постройки нового. Это один из вариантов, который рассматривают владельцы клуба в рамках реконструкции арены.

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