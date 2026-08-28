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Не только о футболе

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Триумф Армении и Андорры, провал «Звезды», «Кайрата» и Салаха. Итоги отбора еврокубков

Триумф Армении и Андорры, провал «Звезды», «Кайрата» и Салаха. Итоги отбора еврокубков

    ПАОК с Чаловым вылетел, зато Головин забил и вышел с «Монако» в основной раунд Лиги конференций.

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