NYT: Иран пытается избежать войны с США на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке

Высший совет национальной безопасности Ирана провел экстренное заседание на этой неделе. Его члены глубоко обеспокоены тем, что Соединенные Штаты примут ответные меры после того, как, предположительно, проиранское ополчение убило трех американских солдат и ранило более 40 военнослужащих США в Иордании.
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