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Царьград

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Минздрав Японии сообщил о смерти старейшей жительницы в 115 лет

Минздрав Японии сообщил о смерти старейшей жительницы в 115 лет

Сигэко Кагава, старейшая жительница Японии, скончалась в возрасте 115 лет 27 августа. После её смерти титул перешёл Фуе Кисимото, 114-летней жительнице Киото.

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