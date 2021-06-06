«Викториявилль» впервые с 2002 года стал чемпионом QMJHL. Капитан команды Михаил Абрамов набрал 24 очка в 19 матчах плей-офф

В юниорской лиге Квебека завершился плей-офф. Победу в финальной серии одержал «Викториявилль», обыгравший «Валь-д’Ор» (4-2, 3:2 2ОТ в шестом матче).
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