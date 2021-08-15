Вот что такое бюджетный косметический ремонт. Обновление старой кухни всего за 5000 рублей

Даже если бюджет сильно ограничен и хочется хотя бы временно освежить кухню со старым ремонтом, всегда можно найти выход из положения! Как минимум, в обновлённой, пусть и на бюджете, кухне приятно находиться — ведь в ней свежо, уютно и опрятно.