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Пятый канал

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Собянин: делаем все, что необходимо, для поддержки армии России

Собянин: делаем все, что необходимо, для поддержки армии России

Россия вместе со всем миром 3 сентября отмечает День окончания Второй мировой войны. О том, какую важную роль в Победе сыграла Москва и как столица поддерживает фронт в наши дни, рассказал мэр Сергей Собянин на своем канале в МАКС.

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