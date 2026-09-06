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За рулем

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Знакомый с детства перестук колес поезда: почему за границей его не слышно?

Знакомый с детства перестук колес поезда: почему за границей его не слышно?

Этот звук – мерный перестук на стыках рельсов – наверняка запомнился каждому, кто хоть раз ехал по России на поезде.

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