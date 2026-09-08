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Спортсмен из Архангельска стал победителем Кубка Доброй Воли в Москве

Спортсмен из Архангельска стал победителем Кубка Доброй Воли в Москве

Воспитанник СШОР имени Л. К. Соколова победил в каяк-кроссе среди мужчин.Спортсмен из Архангельска Денис Амосов завоевал золотую медаль V Международных соревнований «Кубок Доброй Воли» по гребному слалому.

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