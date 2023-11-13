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Специалисты оценили влияние снижения стоимости доставки на логистический рынок

Специалисты оценили влияние снижения стоимости доставки на логистический рынок

«Ъ»: стоимость морских перевозок в РФ упала год к году на 50-60% Кямран Кичемайкин Андрей Шапран/РИА «Новости» Согласно данным участников рынка, цены на контейнерные перевозки значительно снизились в текущем году.

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