Специалисты оценили влияние снижения стоимости доставки на логистический рынок

«Ъ»: стоимость морских перевозок в РФ упала год к году на 50-60% Кямран Кичемайкин Андрей Шапран/РИА «Новости» Согласно данным участников рынка, цены на контейнерные перевозки значительно снизились в текущем году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии