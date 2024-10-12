Drug Trials Funded By Manufacturers Find 50 Percent Greater Drug Effectiveness Authored by Huey Freeman via The Epoch Times (emphasis ours), Drug studies sponsored by drug manufacturers tend to report higher drug efficacy than studies not sponsored by the drug company, a new report published in the Journal of Political Economy on Oct.
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