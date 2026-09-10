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Эксперт прокомментировал сокращение безвизового пребывания россиян в Таиланде

С 15 сентября россияне смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней вместо нынешних 60. В Российском союзе туриндустрии отмечают, что новые правила прежде всего затронут самостоятельных путешественников, которые остаются в стране на несколько месяцев - например, проводят там зиму или регулярно выезжают и снова въезжают в Таиланд.

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