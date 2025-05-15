Фредерик Вассер: «Изменение правил по антикрыльям в Испании может стать переломным моментом»

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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сообщил, что скорость команд «Формулы-1» может существенно поменяться после того, как на Гран-при Испании (30 мая – 1 июня) ужесточат проверки гибкости передних антикрыльев.