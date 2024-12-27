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Пьяный москвич ударил ногой полицейского, который доставлял его из бара в больницу

Пьяный москвич ударил ногой полицейского, который доставлял его из бара в больницу

Москвич «отдохнул» в одном из баров на Ямале до уголовного дела. Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 16 декабря 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение, что в одном из баров города Ноябрьска мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведет себя агрессивно и мешает гражданам отдыхать.

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